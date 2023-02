Estados Unidos continúa en máxima alerta debido a algunos hechos que han venido ocurriendo en las últimas horas en diferentes puntos del país.

Tiroteos en varios estados, el sobrevuelo de supuestos globos de espía chinos y el derribamiento de objetos no identificados durante el fin de semana en una colaboración internacional de los ejércitos estadounidense y canadiense han creado en los ciudadanos una sensación de zozobra.

De nuevo, un hecho que aún no tiene aclaración oficial por parte de las autoridades se presentó en la ‘ciudad que nunca duerme’, durante el lunes 13 de febrero.

La situación ocurrió en el barrio de Brooklyn (Nueva York), cuando un hombre de 62 años, perfilado como sospechoso, conducía una furgoneta con la que atropelló al menos a 8 peatones que cruzaban por la vía.

El video compartido por la cuenta de Twitter @NY_ACTIONS muestra el momento en el que la camioneta embiste a un par de peatones, mientras es perseguida por un carro de policía:

WATCH: Surveillance footage shows the moment the U-Haul truck seen striking Multiple people while one pedestrian manages to jump out of the way. In Bay ridge Brooklyn. #Developing #Brooklyn #nypd #redhook #uhaul #BreakingNews #breaking #bayridge #nyc #ericadams #newyorkcity pic.twitter.com/D54gu1pOr4

El sindicado de cometer el acto fue detenido en la entrada del túnel de Battery, llegando a Manhattan, luego de que se desplegara un operativo por parte de los servicios de seguridad y emergencias.

Cuatro víctimas fueron remitidas a un hospital local, en el que permanecen recluidas, dos se encuentran bajo pronóstico grave, otras cuatro sufrieron heridas leves, mientras que uno de los heridos es un agente de policía que intentó detener al conductor, según explicó a los medios el comisario de la policía de Nueva York, Keechant Sewell.

El mismo comisario informó que en las pesquisas primarias no se encontraron evidencias de que se tratara de un acto terrorista: “Seguimos investigando este incidente con todos los recursos de los que dispone el Departamento de Policía de Nueva York y nuestros colaboradores”.

Sin embargo, el concejal Justin Brannan, hizo una declaración en Twitter que dejó preocupados a muchos. Según sus palabras, el hecho en el que se vieron afectados los 8 peatones “no ha sido un accidente”, por lo que las autoridades hacen una verificación de evidencias para determinar lo ocurrido.

A man driving a U-Haul went on a rampage in Bay Ridge. He was just apprehended in Sunset Park. Several people were hit and badly injured. We have no idea of motives at this time but this wasn’t an accident. Thank you to @NYPD72Pct @NYPD68Pct. I will share more info when I can.

— Justin Brannan (@JustinBrannan) February 13, 2023