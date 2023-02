El reconocido artista Dave Grohl estuvo desde el miércoles 22 de febrero ayudando a una organización sin ánimo de lucro a alimentar a personas necesitadas sin hogar. El vocalista de los Foo Fighters llegó con un ahumador de carne que usó para cocinar.

The amazing Dave Grohl of the Foo Fighters volunteered with The Hope Mission in LA and cooked BBQ for 16 hours serving just about 500 meals to the homeless as well as paid all expenses to make it possible. I love stories like this. 💙 pic.twitter.com/oqMbiXMI2G

— Ricky Davila (@TheRickyDavila) February 28, 2023