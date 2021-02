En un juicio que le siguen a Brandenburg, este exempleado del Grafton Aurora Health Center confesó que retiró los frascos intencionalmente del refrigerador del centro médico y los dejó afuera toda la noche, para que se arruinaran, y este martes 10 de febrero se declaró culpable por dos delitos relacionados con sabotear productos para el consumo humano, señaló la emisora estadounidense 620 WTMJ.

Esto es lo único que ha sucedido recientemente con este hombre, cuya sentencia se dictará el próximo 8 de junio; en dicho juicio le podrían dar un máximo de 10 años en prisión, publica el canal ABC7 Chicago.

Brandenburg es proclive a creer en teorías conspirativas, como que la Tierra es plana o que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011 contra Estados Unidos fueron un montaje, por lo cual el juez encargado del caso ordenó someterlo a pruebas de salud mental.

La emisora de Wisconsin 620 WTMJ informa que las 570 ampolletas con la vacuna están siendo analizadas para establecer si aún sirven.

Anteriormente, la policía de Grafton había dicho que 57 personas recibieron el tratamiento sin refrigeración. Sin embargo, enfatizó que ninguna está en peligro médico y que hasta el momento no han presentado efectos secundarios.

Según informó el cuerpo de seguridad, las vacunas probablemente destruidas tenían un costo aproximado de 11.000 dólares (37,8 millones de pesos colombianos). Por último, afirmó que Brandenburg fue liberado bajo fianza.

Este trino señala que el hombre también creía que la vacuna implantaría un chip en las personas que la recibieran:

A Wisconsin pharmacist who tried to ruin doses of coronavirus vaccine is a conspiracy theorist and believed the shots would mutate people’s DNA, authorities say. Health experts say there’s no truth to claims the vaccine can cause genetic mutations.https://t.co/TmZ7UpsXq4

— The Associated Press (@AP) January 4, 2021