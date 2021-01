De acuerdo con las autoridades locales, el hombre dañó las vacunas contra el coronavirus debido a que pensaba que las inyecciones provocarían mutaciones en el ADN de las personas, informó Associated Press.

El informativo, de igual manera, señaló que Brandenburg confesó que retiró los frascos intencionalmente del refrigerador del centro médico y los dejó afuera toda la noche, para que se arruinaran.

Gerol, citado por la agencia de noticias, aseguró que el profesional de la salud creía en varias teorías de conspiración. Asimismo, indicó que este estaba molesto porque actualmente atravesaba un proceso de divorcio.



Aunque en un principio se afirmó que las dosis tuvieron que ser desechadas, el funcionario confirmó que las vacunas contra el COVID-19 fueron retenidas y serán probadoa por Moderna, agregó AP.

La policía de Grafton, consultada por la CBS News, aseguró que algunas personas recibieron el tratamiento sin refrigeración. Sin embargo, enfatizó que ninguna está en peligro médico y que hasta el momento no han presentado efectos secundarios.

Según informó el cuerpo de seguridad, las vacunas destruidas tenían un costo aproximado de 11.000 dólares (37,8 millones de pesos colombianos). Por último, afirmó que Brandenburg fue liberado bajo fianza, concluyó la cadena estadounidense.

A Wisconsin pharmacist who tried to ruin doses of coronavirus vaccine is a conspiracy theorist and believed the shots would mutate people's DNA, authorities say. Health experts say there's no truth to claims the vaccine can cause genetic mutations.https://t.co/TmZ7UpsXq4

— The Associated Press (@AP) January 4, 2021