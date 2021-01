El drama para la familia Díaz comenzó en marzo pasado con la llegada del COVID-19 al país suramericano, puesto que Gustavo fue despedido de la cooperativa en la que trabajaba limpiando zanjas, indicó Infobae.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Pasaba el día entero buscando trabajo y no podía traerle ni un peso para darle de comer a mis hijas”, manifestó el hombre en este mismo medio.