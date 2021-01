De acuerdo con el diario Jornal de Noticias, Azevedo recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech el 30 de diciembre y falleció el primero de enero mientras dormía.

El Instituto Portugués de Oncología (IPO) de Oporto comunicó que la muerte de la auxiliar en cirugía pediátrica ocurrió de manera “súbita” y que “no se notificó ningún efecto indeseable ni en el momento de la vacunación, ni en los días posteriores”, cita el mismo medio.

IPO agregó que las causas del fallecimiento de Azevedo, que tenía 41 años y trabajaba en ese instituto, se desconocen y solo se esclarecerán cuando tengan los resultados de la autopsia, detalla el rotativo portugués.

https://t.co/UP8Oy9KaCb#Portugal

⚕ "Quero respostas": Pai destroçado após morte da filha que tinha sido vacinada contra a COVID-19 no Porto

⚕ Auxiliar operacional do IPO do Porto morreu no primeiro dia do ano, dois dias após ter recebido a vacina.

— Getúlio Dornelles Vargas (@Cipio3) January 4, 2021