Con motivo del cierre este martes de la Cumbre sobre Inteligencia Artificial en París, los europeos afirman que podrían ofrecer una alternativa a Estados Unidos y China, los países que lideran este campo. Entre los europeos, ¿puede Francia convertirse en una gran nación de la IA? Análisis de Stéphane Geneste, periodista de RFI.

Si se escucha a los responsables políticos franceses, y en primer lugar al presidente Emmanuel Macron, la respuesta es afirmativa: Francia puede convertirse en un país de referencia en inteligencia artificial. Pero otros participantes en la Cumbre sobre IA en París comparten esta opinión, entre ellos Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT, según una columna publicada en el periódico Le Monde este fin de semana. Altman estima que “Francia es un actor clave en la IA en Europa”.

Más allá de estos puntos de vista, existen hechos que corroboran que Francia está bien posicionada en este ámbito. Según el ranking Global AI Index, el país ocupa el quinto puesto a nivel mundial, justo detrás del Reino Unido.

Ahora bien, no hay que andarse con rodeos, su punto fuerte es la energía. Francia produce casi el 70% de su electricidad a partir de la energía nuclear. Esta es una fuente confiable, controlada, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, sobre todo, muy barata. Este es uno de los criterios clave para los gigantes de la inteligencia artificial, ya que sus centros de datos, donde operan los servidores, son grandes consumidores de energía.

La energía no es el único punto fuerte de Francia

Otro de los puntos fuertes de Francia es que el país cuenta con numerosos polos de excelencia, desde la formación hasta las infraestructuras. Francia alberga algunas de las escuelas de ingeniería más prestigiosas del mundo, como la École Polytechnique. En cuanto a infraestructuras, por un lado, el país dispone de una extensa red de fibra óptica y muchos terrenos disponibles para construir centros de investigación. Por otro lado, Francia ha adquirido tres supercomputadoras dedicadas a la IA, y una cuarta comenzará a operar a finales de junio.

Pero si Francia no está al nivel de Estados Unidos o China, esto se debe a que no ha invertido los recursos necesarios para alcanzar sus ambiciones. En particular, si se compara con los medios que Estados Unidos y China han anunciado.

Si Macron prevé una inversión de 109 mil millones de euros en IA para los próximos años, Donald Trump, por su parte, anuncia 500 mil millones de dólares. Además, los créditos públicos para la investigación han disminuido año tras año, lo que explica este retraso en Francia. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con ChatGPT, China con DeepSeek, y Francia también tiene sus campeones. Se pueden citar, por ejemplo, Mistral, LightOn o KyutAI.

Pero Francia no podrá llevar esta dinámica por sí sola. Todos los analistas coinciden en que es necesaria una colaboración europea de la cual podría surgir una tercera vía en inteligencia artificial. Para ello, sin embargo, los países europeos deben hablar con una sola voz en este frente.

