Elon Musk, el fundador y CEO de Tesla, SpaceX y The Boring Company, ha hecho un anuncio inesperado en el mundo de los negocios: el lanzamiento su propia marca de cerveza, hecha en Alemania.

(Vea también: “No es nada divertido”: Elon Musk contó por qué despidió al 80 % de personal de Twitter)

Se trata de GigaBier, la cual tiene un contenido de alcohol del 5 % y busca “emular la forma de Cybertruck al tiempo que honra la tradición de 500 años de producción de cerveza alemana Reinheitsgebot”, según indica la página oficial.

Got my Tesla GigaBier today! Not tasted it yet, it’s just passed noon. @elonmusk @SawyerMerritt pic.twitter.com/5wTTqhlX92

— Steven Bink🎯 (@sbink) April 5, 2023