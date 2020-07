El hombre, de 49 años, aseguró —en una entrevista citada por el diario Libero— que el confinamiento y el hecho de seguir dando positivo para coronavirus lo ha afectado emocionalmente:

“Hablar por teléfono con personas, ya sean parientes o colegas, me hace sentir mal. También cancelé mi cuenta de Facebook porque no podía soportar que me preguntaran si ya estaba curado: sentía mucho dolor al tener que decir siempre que no”.