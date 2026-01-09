Un grupo de colombianos permanece atrapado en Bolivia en medio de protestas y bloqueos en varias vías del país, situación que ha afectado a decenas de turistas extranjeros. De acuerdo con el testimonio de una de las afectadas, cerca de 40 viajeros se encuentran varados en el municipio de Ayoayo, luego de salir desde Uyuni y quedar retenidos durante más de 16 horas por cierres intermitentes en la carretera.

La mujer relató que, desde la tarde del miércoles 8 de enero, el grupo ha atravesado al menos cuatro bloqueos, en cada uno de los cuales permanecieron detenidos durante varias horas. Esta situación provocó la pérdida de vuelos internacionales, sin que algunas aerolíneas ofrecieran soluciones. Según explicó, mientras Latam brindó apoyo a algunos pasajeros, Avianca no habría dado respuesta. Incluso, un grupo de turistas italianas tuvo que quedarse en otro punto del recorrido tras perder el acceso al bus.

La afectada también denunció momentos de tensión durante el trayecto, al señalar que en uno de los bloqueos la comunidad lanzó piedras contra el vehículo, obligando al conductor a retirarse del lugar. Además, aseguró que han intentado comunicarse con la Embajada de Colombia y con la Cancillería, pero hasta el momento no han recibido ayuda ni respuesta oficial.

“Hemos llamado a la embajada colombiana. La embajada colombiana no ha hecho nada, nuestra embajada no hizo nada, la Cancillería tampoco nos han respondido allí”, dijo la mujer en lo recopilado por El Tiempo.

🚨Siete turistas colombianos permanecen retenidos en Bolivia por los bloqueos del paro nacional tras la eliminación del subsidio a los combustibles. No han podido llegar al aeropuerto y aseguran no recibir apoyo de las aerolíneas. Piden ayuda urgente a los gobiernos de Colombia… pic.twitter.com/ObeMAhIHVS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 9, 2026

¿Por qué hay protestas en Bolivia?

Las protestas y bloqueos que mantienen paralizadas varias carreteras de Bolivia tienen su origen en un decreto económico aprobado por el presidente Rodrigo Paz en diciembre pasado. Según explicó la agencia AFP, la norma elimina el subsidio a los combustibles y duplicó los precios de la gasolina y el diésel, una decisión que marcó un giro radical en la política económica del país, tras dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por Evo Morales y Luis Arce.

De acuerdo con AFP, el decreto incluye más de un centenar de artículos que también contemplan facilidades para grandes inversiones en la explotación de recursos naturales, eliminación de impuestos y congelamiento de salarios en el sector público. Para amplios sectores sociales, estas medidas favorecen a los grandes capitales, mientras trasladan el peso del ajuste económico a la ciudadanía, que teme un fuerte impacto inflacionario en el costo de vida.

La respuesta ha sido una ola de manifestaciones lideradas por obreros, mineros, campesinos y maestros, quienes desde hace semanas exigen la derogación del decreto. Las protestas derivaron en bloqueos de carreteras a nivel nacional, que este jueves alcanzaron 32 puntos, varios de ellos en ejes estratégicos, según la Administradora Boliviana de Carreteras, citada por AFP. Aunque el Gobierno abrió un diálogo con la Central Obrera Boliviana, hasta ahora no se ha logrado un acuerdo y las movilizaciones continúan.

