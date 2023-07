En diciembre del 2022, el colombiano (así como el del Salvador)Pedro Nel Ospina, camarógrafo y productor audiovisual, iba de Bogotá a México por cuestiones labores, pero su escala en Panamá se convirtió en pesadilla, desde esa fecha no ha podido salir de ese país.

Hasta ahora, a pesar de incluso tener documentos de paz y salvo, de “libertad” de la cancillería panameña, no ha podido irse de ese territorio.

No se va del país por otras vías, porque por su trabajo necesita estar bien y poder moverse legalmente.

Prestó su nombre y pasaporte

En 2010, un amigo suyo lo invitó a ser parte de una empresa en Panamá y aceptó ser el representante legal, dando su nombre y documento de identidad. Pero después de un año, decidió retornar a Colombia, para cumplir con otros compromisos.

No fue hasta diciembre del 2022, cuando volvió a ese país y terminó retenido.

Una deuda con el seguro social de ese país llevó a que autoridades panameñas lo detuvieran. Resultó que la empresa de que fue representante legal, operó solo unos meses más y nunca cumplió con esos pagos obligatorios.

Ospina asegura que nunca se le notificó nada, y que entre sus ocupaciones olvidó hacer el trámite para renunciar a dicha empresa.

El camarógrafo está atrapado en Panamá desde 2022. Mostrando un documento que acredita paz y salvo y que puede irse, y aún así, no lo dejan salir.

Ahora, está atrapado en ese país fronterizo con Colombia, sin que ni siquiera documentos de cancillería ni del paz y salvo de la deuda, le sirvan para que lo dejen irse.

“Acá en Panamá es muy difícil estar, todo se paga en dólares”, y él económicamente, ya no puede sostenerse más.

Ha pedido ayuda a la Cancillería colombiana y hasta ahora, se está gestionando su caso, pero sin ninguna respuesta hasta ahora.

Pedro Nel, le contó a TuBarco que confía en que esto se pueda resolver. Pero hasta ahora, desde autoridades colombianas, no ha habido diligencia para ayudarlo.

Tras un acuerdo puso al día la deuda, y todo el tema legal con su nombre, se le emitieron documento y hasta uno de una juez en ese país que indica que no tiene impedimento para abandonar Panamá, y aún, el colombiano no ha podido viajar porque no le permiten la salida en el aeropuerto.

Documentos que le autorizan salir, paz y salvo, libertad de problemas judiciales o jurídicos en Panamá, pero autoridades migratorias no le dejan viajar.

Se intercambió información con autoridades colombianas, y «no hay ningún problema legal mío allá», aún así, sigue sin poder viajar.