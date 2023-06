Los hechos ocurrieron bajo una causa injusta, según lo narrado por José Antonio Potes, uno de los que vivió la misma experiencia y que se encuentra actualmente en Colombia.

Los jóvenes Luis Fernando Betancourth Ceballos, Aberlain Bonilla Bedoya y Emerson Andrés López Millán fueron detenidos señalados de estar vinculados con bandas criminales que operan en El Salvador.

Las actividades realizadas por estos jóvenes del Valle del Cauca, según lo expresado por sus familias, no eran delictivas. María del Carmen Betancourth, asegura que su hijo no es un delincuente; “Quiero decirles que hace 15 días no se nada de mi hijo, él está en el salvador y me dicen que lo cogieron por cosas ilícitas, quiero saber que pasa con mi hijo. Él es un niño de bien, él trabajaba en el parador, él se fue para estudiar y buscar otro horizonte, él quería ser un profesional”.

Otro de los casos es el de Aberlain Bonilla Bedoya, Andrea Bonilla su hermana indicó que: “Mi hermano desde el 8 de junio de 2023, fue capturado y no sabemos nada de él; lo único que sabemos es que fue por agrupaciones ilícitas, la cual no es verdad; él se fue a ese país a buscar un futuro mejor, a salir a delante, en Colombia trabajaba honestamente, por su familia”.

Finalmente, José Antonio Potes, el colombiano que presuntamente había sido detenido en la mega cárcel de El Salvador por tener un tatuaje, es aquel que está ayudando a las familias y pide por la libertad de: Luis Fernando Betancourth Ceballos, Aberlain Bonilla Bedoya, Emerson López Millán, Kevin David Alarcón y Andrés Felipe Castañeda.

“Estamos aquí pidiéndole al presidente del salvador, que por favor libere a nuestros compatriotas, estas tres familias están pidiendo por la liberación de sus hijos, Aquí en Colombia no hay ninguna de las pandillas de las cuales los culpan, esperamos que revisen cada caso”.