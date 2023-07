Una familia colombiana lleva casi un mes atrapada en la India por los problemas de salud de su hijo Daniel, de 17 meses y que sufre parálisis cerebral, y por las trabas para abordar un avión con un aparato vital para la salud del menor.

La familia de tres miembros llegó a la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, a principios de mayo para someter a su hijo a un tratamiento experimental contra su enfermedad que únicamente está disponible en esta localidad y al que solo acceden unas 80 personas al año, según dijo a Efe el padre del menor, Édgar Nieto.

Sin embargo, los problemas de salud de Daniel obligaron a cancelar el 17 de junio el primer vuelo que debían tomar para volver a Colombia, y posteriormente la aerolínea neerlandesa KLM se negó a que el menor accediese el 3 de julio a un segundo avión con un concentrador de oxígeno portátil homologado que requiere para viajar por si su salud decayese durante el largo trayecto.

Una semana después de este incidente y tras afrontar una larga batalla burocrática, según Nieto, la familia se puso de nuevo en contacto con la aerolínea, que les dijo que podía reservarles un vuelo de vuelta el 15 de julio al que podrían abordar con el instrumento requerido por el menor tras rellenar un formulario.

“Pero no me dieron un número de reserva, no me dieron boleto y estamos de nuevo aquí en la incertidumbre”, lamentó Nieto.