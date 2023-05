El Banco de la República entregó su más reciente informe de remesas de los trabajadores correspondientes al mes de abril del 2023. La cifra para el cuarto mes del año llegó a US$ 736,74 millones.

Es importante señalar que estos son los dineros que envían a diferentes partes del país los colombianos que se encuentran en el extranjero.

“Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia”, señala el Banco de la República.

La cifra de US$ 736,74 millones, anuncia una caída de US$ 121,52 millones si se compara con marzo de este año, cuando la cifra fue de US$ 858,26 millones, según cifras del emisor.

En abril cayeron las cifras de remesas de los trabajadores. Foto: Imagen de Gerd Altmann en Pixabay.

En comparación con febrero del 2023 también se evidencia una baja en la cifra, cuando el valor de remesas que entraron al país fue de US$ 832,70 millones.

Así mismo sucedió con el mes de enero ya que ese mes reportó ingresos de US$ 785,02 millones, mientas que la cifra de abril fue inferior.

¿Aumentaron o cayeron las remesas en comparación con el año anterior?

De acuerdo con el informe del Banco de la República, hace un año, es decir, en abril del 2022, los colombianos enviaron al país US$ 754,84 millones de remesas.

Así las cosas, en abril hubo una caída interanual de US$18,1 millones, de acuerdo con cifras entregadas por el BanRep. En lo corrido del año al país han ingresado remesas por US$ 3.212 millones. Si se comparan con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron de US$ 2.800 millones, se evidencia un incremento en la cifra.