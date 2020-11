En una entrevista para Noticias Caracol, la joven estudiante afirmó que a finales de septiembre comenzó a sentir unos fuertes dolores estomacales. Asimismo, indicó que presentó una hemorragia uterina.

“El día 5 de octubre fui al hospital por urgencias y ese día me iban a ingresar, pero al final no lo hicieron porque tenía temperatura de 38 grados. Posteriormente, una enfermera me dijo que posiblemente tenía leucemia”, expresó Calderón.