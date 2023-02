Una oyente que llamó a La W Radio desde Carolina del Sur, Estados Unidos, sorprendió este lunes 27 de febrero al periodista Julio Sánchez Cristo y todo su equipo de trabajo. La mujer se comunicó para opinar sobre un caso de un colombiano al que le negaron el ingreso en México. Ella dijo que su hijo logró entrar a ese país sin problemas; sin embargo, eso no fue lo que les llamó la atención a los comunicadores, quienes le preguntaron en qué trabajaba.

(Vea también: Negocio que deja millonarias ganancias en Colombia sufrió cambio y precios se dispararon)

La mujer, que se identificó como Margarita, era bastante dicharachera y, en medio de su espontaneidad, dio detalles del ruido que se escuchaba en el fondo de su llamada: “Yo soy aseadora en un hotel. Lo que pasa es que a las 11:00 toca ir a sacar a las personas que no se han ido por eso el ruido. Encontré a unos desnudos y fuman marihuana como un berraco”.

Colombiana que trabaja en hotel de EE. UU. destapó secretos de huéspedes

Semejante afirmación despertó el interés de Julio Sánchez Cristo que de inmediato le preguntó por lo que ella descubre en el momento que asea las diferentes habitaciones de los huéspedes del hotel.

“Lo único que no encuentra es limpieza. Los americanos son demasiados sucios, me encuentro jeringas tiradas, juguetes sexuales, no hay nada bonito, solo cochinadas”, dijo Margarita en la emisora.

Además, la mujer entregó detalles sobre el tipo de lugar en que ella trabaja: “Estos son hoteles de paso, pero tienen cosas de lujo. El primer piso siempre es el más bonito, pero las habitaciones son normales”.

Lee También

Finalmente, la colombiana aceptó que se encuentra en Estados Unidos trabajando con visa de turista y que vivió siete años en Costa Rica, pero que le tocó emigrar porque la situación económica en ese país se puso más complicada.