Según datos oficiales de Medicaid, aproximadamente 84 millones de ciudadanos en Estados Unidos están siendo apoyados por el programa patrocinado por el gobierno federal que ayuda los pagos del sistema de salud. Este numero se incrementó en veinte millones desde enero del 2020, cuando comenzó el tema de la pandemia del covid-19.

(Le puede interesar: 6 millones de latinos podrían perder cobertura médica en EE.UU.)

Desde ese momento, el gobierno había prohibido expulsar a cualquier persona del programa, así ya no fuera elegible para hacer parte de la ayuda. Sin embargo, a partir de este año comenzará un nuevo estudio que verificará nuevamente qué personas son elegibles y se estima que más de 14 millones de usuarios deberán ser expulsados.

A partir del primero de abril, los estados deberán verificar nuevamente la elegibilidad de todas las personas que tienen Medicaid. Los usuarios tienen que completar formularios para verificar su información personal, incluida su dirección, los ingresos y el tamaño del hogar. Si durante este tiempo el individuo ha tenido más ingresos y su situación económica ha mejorado, deberá salir del sistema.

Millions of seniors rely on Medicaid for long-term care.

Standing up for seniors means no cuts to Social Security, Medicare, OR MEDICAID!

— Social Security Works (@SSWorks) February 23, 2023