Desde La Picota, donde se supone los presos no pueden tener celulares, el exsenador condenado por la masacre de Macayepo sorprendió a Julio Sánchez Cristo y a los periodistas de La W Radio al llamar al aire en pleno programa.

El excongresista quiso llamar a hablar de su caso y de la visita del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, a esa cárcel. Esa reunión fue calificada por la oposición como ‘El pacto de La Picota’, supuestamente para ofrecer liberaciones de reclusos como gestores de paz.

“Lo que dice la prensa es mentira, son enemigos del Gobierno. No puedo defender a Petro, pero el hermano de Petro vino aquí de buena fe y no nos ofreció nada”, expresó.

Cuando entró la llamada a la emisora, el exsenador asumió que Julio Sánchez Cristo lo iba a reconocer de inmediato. Sin embargo, el periodista no lo identificó y el excongresista lo cuestionó: “Me sorprende, Julio. Yo conozco a su esposa y a usted”.

La entrevista continuó y Romero quiso explicar porque no revelará nada sobre lo que lo acusan, pues él dice que no mató a nadie y que no tiene que colaborar con nada. Además, asume que va a morir en la cárcel y que eso lo tiene sin cuidado.

Precisamente, cuando estaba hablando de su caso, la llamada se cortó de un momento a otro y en la emisora confirmaron que al exsenador preso le quitaron el dispositivo desde donde se comunicó.

“Nos confirman del Inpec que cuando se cortó la llamada fue porque ellos mismos le quitaron el celular. Le van a abrir un proceso disciplinario al señor García por dar declaraciones a medios de comunicación sin autorización. El director de La Picota lo escuchó y ordenó un operativo para quitarle el telefóno móvil”.