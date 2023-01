En la mañana de este viernes 20 de enero, el presidente de Guatemala aceptó hablar con la emisora colombiana en el marco de Fitur, evento que se celebra anualmente en España y en el que está invitado este país centroamericano.

Hasta allá llegó Alejandra, corresponsal de W Radio, para hablar con el presidente de Guatemala, aunque el que empezó la entrevista fue Julio Sánchez Cristo, director del informativo de la mañana en la emisora colombiana.

Sin perder ni un minuto, el periodista le preguntó por el conflicto entre Guatemala y Colombia por el ministro de Defensa, Iván Velasquez, quien es investigado por la Fiscalía del país centroamericano.

Alejandro Giammattei respondió tres preguntas sobre el tema, señalando que las investigaciones continuarán y que respetan las autoridades internacionales. Sin embargo, al finalizar la tercera respuesta y habiendo hablado cuatro minutos sobre el tema, le dijo a Julio Sánchez Cristo: “No me interesa seguir hablando más de ese tema y si la entrevista va a ser sobre eso, yo cerraré mi boca. No soy yo el que está detrás de la investigación ni el que la encabeza. Si en otros países un presidente puede sacar o meter a la cárcel a quien se le dé la gana —tirando una pulla al presidente Gustavo Petro—, en Guatemala eso no es posible. Yo soy respetuoso de lo que mi constitución me obliga y me demanda y eso es lo que estoy haciendo”.

La entrevista continuó por unos 10 minutos más hablando sobre las cualidades de Guatemala y otros temas relacionadas con ese país, pero Julio Sánchez Cristo reapareció para cerrarla diciendo: “A usted no le preocupa que el fiscal anticorrupción de la causa del ministro colombiano y del escándalo de Odebrecht, que no tiene visa…”.

El periodista colombiano no había terminado la pregunta cuando el presidente de Guatemala lo interrumpió para acabar la entrevista. “Con el debido respeto que me merece: le dije que ese tema ya no lo iba a tocar más. Yo le pido a usted que respete en lo que quedamos. Ya habíamos dejado a un lado ese tema. Si tiene alguna duda, le doy el número de teléfono de la Fiscalía; llame y pregúntele. A mí no me tiene que preguntar el status de fiscal. Yo no tengo por qué conocer si tienen visa, hijos. Yo no conozco a los fiscales. Respete en lo que habíamos quedado. Buenas tardes y muchas gracias. Se terminó la entrevista”, fue lo último que dijo Giammattei.

Luego de que se acabó la conversación, el director y conductor de la emisora colombiana reveló que el presidente había aceptado hablar con ellos de otros temas y que por eso comprende que Giammattei haya decidido responder así.

“Hay que decir que es un fiscal que, para los Estados Unidos, es altamente cuestionable. Hay que reconocer que el presidente aceptó la entrevista y está en su derecho de contestar o no. Nos salimos del libreto porque es nuestro oficio, pero él también se reserva el derecho de contestar lo que considere y por eso se molestó al final. Lo entiendo perfectamente”, contó.

Desde España, la periodista Alba Lucía Reyes dio más detalles sobre lo que había pasado y hasta dijo que Alejandra, su compañera que estaba junto al presidente, había tardado en responderles luego de que el mandatario centroamericano les acabó la entrevista.

“Estábamos un poco preocupados porque no aparecía nuestra compañera Alejandra, pero ya lo hizo. Conseguimos la entrevista comprometiéndonos que el tema era Fitur y la agenda política y económica, pero él sabía que el tema no iba a pasar por alto. Pero sí, se molestó un poquito”, contó.