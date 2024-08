Los gobiernos de Colombia, Brasil y México emitieron el plazo luego de las polémicas elecciones de Venezuela, en las que el régimen chavista se proclamó ganador, pese a que la oposición publicó las actas en las que el candidato Edmundo González aparece con casi 4 millones de votos más que Nicolás Maduro.

(Vea también: Maduro perdió por casi 4 millones de votos, según actas mostradas por María Corina Machado)

En consecuencia, los grupos de trabajo de Gustavo Petro, Luiz Inacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador se reunieron para servir de mediadores y poner sobre la mesa una solución que pueda destrabar la tensa situación que se vive en suelo venezolano.

Lee También

Plazo de Colombia y Brasil para reconocer a Nicolás Maduro

La propuesta le da una semana al régimen de Nicolás Maduro para que acepte ir a una mensa de diálogo con la oposición, que publique las actas originales de votación y que deje hacer una veeduría técnica internacional.

Así lo dio a conocer Blu Radio, medio que detalló que si el chavismo no le da luz verde a esta condición, Colombia y Brasil no reconocerán como mandatario a Maduro. Mientras que de México no se sabe si tomará la misma posición.

La mesa en cuestión sería encabezada por Maduro y por Edmundo González y en ella se firmarían varios acuerdos enfocados en que el ganador del reconteo asuma la presidencia con el compromiso de no perseguir al perdedor.

Además, si Maduro permite la nueva contabilización de los votos, Estados Unidos y Europa quitarían las sanciones que tienen sobre el régimen.

Finalmente, Blu agregó que también se levantarían las recompensas que EE. UU. tiene vigentes por las cabezas de los líderes del chavismo, empezando por la de Nicolás Maduro.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.