La decisión que tomó el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya empezó a dar de qué hablar. De hecho, hasta el negocio del abogado que aparece en Youtube, Carlos Colombo, se vería afectado por esta nueva restricción. Desde este martes se restringirán de forma drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México.

Las autoridades de Estados Unidos ahora tienen la orden de deportar a las personas que no pasen las fuertes reglas de asilo que hay en el país y cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. Los protocolos de seguridad para pedir asilo volverán a la “normalidad” en el momento en que ese número de detenciones baje considerablemente.

Quien no demuestre que está en grave riesgo de ser lesionado o realmente son perseguidos, los regresarán a su país de origen en cuestión de días. Estados Unidos también aseguró que las personas de nacionalidad mexicana o de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos establecidos con anterioridad.

Los casos de asilo que ya fueron pedidos se seguirán revisando, en promedio son más de 1.400 al día, y se tendrán en cuenta las excepciones que me menciona la orden dada por Biden en plena campaña presidencial: los no acompañados que viajan hacia el norte no están sujetos a las restricciones, víctimas de tráfico de personas, los que tiene una emergencia médica, extrema amenaza de la vida e integridad.

