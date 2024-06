Spotify anunció un nuevo incremento en el precio de la suscripción a su servicio Premium por segundo año consecutivo para los usuarios de Estados Unidos, que pasarán a pagar hasta tres dólares más por el plan familiar.

La plataforma de audio en ‘streaming’ renovó los precios de sus planes de suscripción en julio del pasado año en varios países, entre ellos, Estados Unidos y España. Entonces, los usuarios comenzaron a pagar 10,99 euros por el plan Premium individual, en lugar de los 9,99 euros que costaba anteriormente.

Ahora, Spotify ha anunciado que repite la operación de “ajuste de precios” para los usuarios suscriptores en Estados Unidos, que pasarán a pagar 11,99 dólares al mes por un plan individual y hasta tres dólares más por el plan familiar. Así lo ha dado a conocer la compañía sueca en un comunicado en su blog, donde ha justificado este aumento en los precios alegando que, de esta forma, podrán seguir invirtiendo e innovando en las características de los productos, así como ofrecer a los usuarios “la mejor experiencia”.

Spotify ha adelantado que a partir del próximo mes de julio los suscriptores Premium del plan individual, que permite el uso del servicio de música en un solo dispositivo, comenzarán a pagar 11,99 dólares al mes, un dólar más que el precio actual de 10,99 dólares.

Igualmente, la compañía cobrará 16,99 dólares al mes (en lugar de los 14,99 dólares) por el plan Premium Dúo, destinado para dos cuentas de usuarios que convivan en el mismo hogar.

Siguiendo esta línea, el plan Familiar, que permite un uso simultáneo en hasta seis cuentas convivientes, pasará a costar 19,99 dólares al mes, tres dólares más que el precio anterior. No obstante, tras el aumento del pasado año, el precio de suscripción para estudiantes se mantiene en 5,99 dólares.

Por el momento, Spotify ha detallado que esta subida de los precios se limita a los usuarios Premium de la plataforma en Estados Unidos, que recibirán un correo electrónico durante este mes explicando la actualización de precios y comenzarán a pagar la nueva tarifa en el mes de julio.

Spotify en el último trimestre de 2024 reportó buenas cifras. Sumó 28 millones de suscriptores, llegando a un total de 602 millones de oyentes y en cuanto a suscriptores de pago, han sido 10 millones más, alcanzando un total de 236 millones de clientes premium. Eso se suma a los ingresos de 3.670 millones de dólares, que supuso una subida del 16 % con respecto al trimestre anterior.

Sin embargo, la empresa continúa con pérdidas netas que ascienden a 70 millones de dólares en ese trimestre. Aunque es una mejora comparada con los 270 millones que perdían en el mismo periodo en 2023, año que fue devastador para la empresa, ya que en diciembre despidieron a 1.500 trabajadores (17 % de su plantilla). Era la tercera ronda de despidos durante ese año.

En ese momento, Daniel EK, CEO de Spotify, se dirigió en un comunicado oficial para justificar los despidos.

La compañía buscaba ser más eficiente y rentable. También redujo la inversión de los podcasts, canceló programas, eliminó personal y ajustó su estrategia: algunos programas que eran exclusivos de la plataforma pasaron a otras plataformas para aumentar los ingresos publicitarios y ampliar sus audiencias.

Recientemente, Daniel EK compartió un mensaje en su red social X que incomodó a la industria musical. El CEO de Spotify se refirió a que “el coste de crear contenido es igual a cero” y esto no gustó a los artistas que han entregado su vida a la composición y realización musical.

Esto causó que varias personalidades de la industria se refirieran a su postura.

Esto causó que varias personalidades de la industria se refirieran a su postura. Uno de los primeros fue la bajista de Primal Scream, Simone Marie Butler, que escribió: “Vete a la mierda, multimillonario sensible”.

El compositor Tim Prebble dijo: “La música seguirá siendo valorada dentro de cien años. Spotify no. Solo se recordará como un mal ejemplo de herramienta parasitaria para extraer valor de la música de otros. (O ‘contenido’, como les gusta llamarlo a algunos estafadores)”.

Por su parte, la Coalición por el Futuro de la Música se refirió a que debería haber un pago justo por la música.

“En realidad, todavía puede ser caro grabar discos, especialmente si te preocupas por pagar justamente a tus colaboradores. Muchos músicos son expertos en recortar gastos para lograr sus objetivos creativos con presupuestos limitados. De hecho, algunos aspectos de la producción son más asequibles que en el pasado. Pero a menudo se acaba exagerando radicalmente. ¿Cercano a cero? No”.

Ante la lluvia de comentarios por parte de artistas musicales, el CEO de Spotify volvió a referirse sobre su primer comentario.

Obviously seeing the feedback to this one and wanted to respond. It’s clear I was far too vague in the post, including with my clumsy definition of content. I understand how it came across as very reductive and that wasn’t my intent. Just to clarify – my original point was not to… https://t.co/kMR0zE17Ay

— Daniel Ek (@eldsjal) June 2, 2024