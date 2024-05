Por: El Colombiano

Según analistas del mercado esta cifra representa un monto importante si se toma en cuenta que los artistas colombianos lograron quintuplicar este valor en comparación con 2017. De hecho, cada año son más los talentos del país que monetizan en Spotify, un ejemplo de ello es la cifra de artistas que generan más de $50 millones en regalías, que ha aumentado más de 500% desde 2022.

“La verdad vivo muy agradecida con el streaming y con la posibilidad de que una persona en Islandia escuche a Elsa y ElMar. A mí me sigue volando la cabeza eso”, aseguró la artista colombiana Elsa y ElMar. El streaming ha sido clave para conectar a los fans con la música, pues además de repetir las canciones sin parar, esto los ha hecho parte como nunca antes del éxito y de las ganancias que alcanzan los artistas en la plataforma. En el caso de los colombianos, su popularidad ha crecido notablemente como lo demuestran los números.

Por ejemplo, solo en 2023 el número de artistas locales que alcanzaron un millón de streams en Spotify aumentó un 370% en comparación con 2017, lo que impacta directamente en sus ganancias. “Los géneros musicales, hablando de mi país Colombia, han crecido mucho gracias a Spotify. Hemos visto cómo la champeta, la guaracha, el reggaetón colombiano salen y le dan la vuelta al mundo”, mencionó sobre el tema el reconocido productor y artista Ovy On The Drums.

A lo anterior, se suma que, según el informe, los artistas que hacen música en español han aumentado sus regalías un 444% en Spotify, desde 2017. “Es de celebrar todo este crecimiento exponencial que ha tenido la música en español. No es un secreto que hoy por hoy todos quieren tener algo que ver con el lenguaje y con la cultura”, dijo el artista colombiano Junior Zamora.

A nivel global, la compañía pagó más de 9.000 millones de dólares, estableciendo el récord del giro anual más alto a la industria de la música por parte de cualquier retailer. También, destaca que en 2023, los artistas independientes en el mundo generaron casi 4.500 millones de dólares en Spotify, representando aproximadamente la mitad de lo que generó toda la industria en la plataforma.

No solo los artistas que logran un “hit” se benefician de las ganancias. De hecho, en 2023, el 80% de los artistas que generaron al menos un millón de dólares en Spotify, no figuraron en el Top 50 Global de Spotify. Tampoco se necesita hablar o cantar el idioma universal, pues más de la mitad de los artistas que generaron al menos 10.000 dólares en Spotify son de países donde el inglés no es la lengua principal.

Tan sólo el año pasado, más de 1.700 artistas colombianos fueron agregados a las playlist editoriales de Spotify, lo que demuestra la relevancia que tienen los talentos nacionales entre los principales actores de esta plataforma. Durante el año pasado, los artistas colombianos fueron descubiertos por oyentes, escuchados por primera vez, dos mil millones de veces según las cifras de esta plataforma.

Los artistas colombianos fueron responsables de más de la mitad de las canciones que aparecieron en el top 50 diario de Colombia en 2023. La lista de artistas con mayores incrementos en 2023 la encabeza:

Oblivion’s Mighty Thash con +1400%, seguido por Pirlo y Soley, cada uno con +1200%, Hamilton con +860%, Sog con +780% y Nico Hernández con +770%.

