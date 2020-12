Será la última confirmación del triunfo del demócrata, un evento que este año ha adquirido un significado inusual por la negativa obstinada del actual presidente Donald Trump de admitir su derrota.

Los resultados de la elección del 3 de noviembre han sido certificados por cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Biden ganó con un total de 81,3 millones de votos, 51,3% de los sufragios emitidos, frente a 74,2 millones (46,8%) del magnate republicano.

Pero en Estados Unidos el ocupante de la Casa Blanca es elegido por sufragio universal indirecto, y cada estado dispone de un número determinado de grandes electores en base a su población.

Biden se alzó con 306 de los 538 grandes electores, y Trump con 232. Para ganar la elección eran necesarios al menos 270.

Los miembros del Colegio Electoral formalizarán el proceso este 14 de diciembre, aunque los delegados lo hacen por separado en cada estado.

En la noche, Biden pronunciará un discurso para celebrar la última confirmación de su victoria y “la fuerza y la resistencia” de la democracia estadounidense.

Aunque en los últimos años ha habido algunos “electores infieles”, que votaron por un candidato que no ganó en su estado, su número nunca ha sido suficiente para cambiar el resultado de una elección.

Pero Trump ha seguido haciendo afirmaciones infundadas de que la elección de noviembre fue la “más corrupta en la historia de Estados Unidos”, como tuiteó una vez más el domingo.

Swing States that have found massive VOTER FRAUD, which is all of them, CANNOT LEGALLY CERTIFY these votes as complete & correct without committing a severely punishable crime. Everybody knows that dead people, below age people, illegal immigrants, fake signatures, prisoners,….

….place in Detroit, Philadelphia, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh, and elsewhere. In all Swing State cases, there are far more votes than are necessary to win the State, and the Election itself. Therefore, VOTES CANNOT BE CERTIFIED. THIS ELECTION IS UNDER PROTEST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020