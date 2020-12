Grace Elizabeth Coleman, de 22 años, fue acusada formalmente por las autoridades de asesinato en segundo grado luego de provocar la muerte de Henry Eduardo Saldaña Mejía y Gabriela Andrade, informó la CBS.

El noticiero, de igual manera, señaló que la joven pareja –que se dirigía junto con sus tres hijas al lugar de trabajo de Saldaña– fue embestida por la camioneta de la joven, quien estaba bajo los efectos del alcohol.

Aunque no entregó mayores detalles, el funcionario aseguró que las tres menores de edad, de 1, 4 y 5 años, respectivamente, también resultaron gravemente heridas y se encuentran internadas en un hospital de la ciudad, enfatizó el informativo.

Las investigaciones preliminares, consultadas por la cadena de noticias estadounidense, indicaron que la mujer se pasó un semáforo en rojo antes del accidente. Además, afirmaron que intentó fugarse.

Coleman, quien también está hospitalizado, fue acusada por cuatro cargos en total, siendo el de homicidio en segundo grado el más grave, y puede ser condenada a una pena de hasta 34 años de prisión.

A small memorial has been set up for Henry Eduardo Saldana-Mejia and his wife Gabriela Andrade of Santa Ana. On Tuesday night, they were both killed and their 3 children injured in a Newport Beach crash involving a suspected DUI driver 22yo Grace Coleman. @CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/L06jYPvOYU

— Chris Ercoli (@CErcoliCBS2KCAL) December 10, 2020