El próximo 11 de mayo se termina el Título 42, una orden de salud pública que permite a los agentes fronterizos rechazar de inmediato a ciertos inmigrantes que cruzaron la frontera de forma irregular.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con su gabinete, están evaluando varias alternativas para solucionar y hacer más eficaces los procesos de migración que se presentan en las fronteras del país.

Una de las posibilidades que se están tomando en consideración es la de restablecer la política de detener a las familias migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal, una práctica que estaba aplicando el gobierno de Donald Trump y fue de las primeras en quitarse al asumir la presidencia Joe Biden.

Además, agregó que aún hay varias opciones sobre cómo procesar a las familias en la frontera sur, pero muy pocas involucran esa alternativa.

Por otro lado, en diálogo para The New York Times, otro funcionario aseguró que la administración seguiría el acuerdo judicial que establece un límite de 20 días para detener a las familias, en lugar de retenerlas durante semanas o meses, mientras que otra opción sería continuar con la práctica vigente ahora: liberar a las familias en el país, donde serían rastreadas y requeridas para presentarse ante una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas.

Lo cierto es que si la administración Biden decide ejecutar la opción de retener a las familias, tendría obstáculos logísticos importantes que podrían traer problemas como por ejemplo encontrar espacios para albergar a las familias. Además, también sería necesario modificar las instalaciones para promocionar programas educativos y áreas de juego.

Biden ha recurrido cada vez más a mayores medidas de control fronterizo en los últimos meses, lo que ha generado críticas de los defensores de los inmigrantes y los demócratas progresistas que ven los cambios de política como un regreso a algunas de las medidas del expresidente Donald Trump.

This is unjust and wrong. We rejected this policy under Trump. We need to reject it under Biden.

Immigrants deserve humanity and due process of law as our Constitution requires. Democratic members of Congress need to speak out against this.

https://t.co/g46hpO19Gs

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) March 7, 2023