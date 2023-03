Desde el pasado viernes los dos países están en vilo por la información que se venía difundiendo en redes sociales y que se confirmó en las últimas horas, pues ya se coordinan acciones para ubicar a los 4 ciudadanos.

“Todo el gobierno está ahí trabajando” en su búsqueda, dijo este lunes el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al confirmar el rapto en la ciudad fronteriza con Brownsville (Texas), durante su habitual rueda de prensa.

“Este tipo de ataques son inaceptables”, indicó por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una sesión informativa, y añadió que el gobierno del presidente Joe Biden está “siguiendo de cerca” el caso.

“El compromiso es localizar a los ciudadanos, esclarecer los hechos y dar con los probables responsables”, declaró Barrios a la prensa en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

Las víctimas cruzaron la frontera el pasado viernes en una miniván blanca y una vez estuvieron en Matamoros un grupo de hombres armados los recibió a disparos y luego abordó el vehículo para llevárselos en otro auto, indicó Univisión.

La embajada de EE. UU. pide la colaboración del público “para identificar a las personas responsables de la agresión y secuestro” de sus connacionales.

FBI seeks public’s help in locating U.S. citizens https://t.co/QCgfTewKKl https://t.co/ci4CcI5K57

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 6, 2023