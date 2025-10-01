Un ataque de artillería rusa dejó sin electricidad a la estructura que protege parte de la planta nuclear de Chernóbyl, parcialmente destruida en el accidente de 1986, informó el miércoles el Ministerio de Energía de Ucrania.

“Como resultado de las sobretensiones, el Nuevo Confinamiento Seguro, una instalación clave que aísla la cuarta unidad destruida de la central nuclear de Chernóbyl y evita la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente, quedó sin electricidad”, indicó el ministerio en Telegram.

Según el ministerio, varios especialistas están trabajando para restaurar el suministro eléctrico, aunque no especificó las consecuencias del apagón. Por el momento, Rusia no se ha pronunciado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de ser “una amenaza mundial”.

Today, a Russian strike on one of our energy substations in Slavutych caused a blackout lasting more than three hours at the former Chornobyl Nuclear Power Plant facilities. This included the New Safe Confinement, which protects the environment from remnants of reactor 4 after… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2025

“Cada día que Rusia prolongue la guerra, rechace poner en marcha un alto al fuego completo y fiable y continúe bombardeando todos nuestros sitios energéticos —incluidos los que son esenciales para la seguridad de las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares— es una amenaza mundial”, denunció Zelenski en Facebook.

Qué está pasando en Chernóbyl

La estructura afectada, completada en 2016 y también llamada sarcófago, tiene forma de escudo y rodea el reactor de la unidad cuatro para evitar que libere material radiactivo.

En febrero, el ataque de un dron ruso dañó la estructura, pero no provocó un aumento de la radiación en el área circundante, según las autoridades ucranianas.

En 1986, Ucrania, entonces república soviética, fue escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia, cuando el reactor de Chernóbyl explotó y contaminó extensos territorios de Europa, principalmente en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania, a finales de febrero de 2022, ambos países se han acusado mutuamente de atacar instalaciones nucleares, lo que puso en alerta al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Quién tiene el poder de Chernóbyl

El ejército ruso se apoderó de la planta de Chernóbyl, en desuso, el primer día de su ofensiva, pero un mes después se retiró. Moscú también tomó la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, que es la mayor instalación nuclear de Europa. Todavía la tiene bajo su control.

