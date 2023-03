Los datos del gobierno de Canadá indican que el aumento de migrantes ha logrado una cifra récord de 39.171 entradas ilegales en Quebec en 2022. Incluso, solo en enero de este año las entradas superaron las 4.000, más del doble respecto a enero del año pasado.

Bajo esta situación, Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para que estas personas detenidas sean movilizadas a Texas para que allí se maneje el estudio de su procesamiento o expulsión del país, devolviéndolos a sus respectivas naciones.

Según información de Telemundo, agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) han trasladado a un centenar de migrantes en dos vuelos este mes desde Plattsburgh, en Nueva York y cerca de la frontera con Canadá, a las urbes texanas de Harlingen y El Paso.

Solo en los últimos cinco meses los cruces se multiplicaron por 10 con respecto al mismo periodo del año pasado. Del primero de octubre al 28 de febrero, unos 2.000 migrantes cruzaron por los bosques la frontera entre Canadá y los estados de New Hampshire, Vermont y Nueva York, en comparación con los 200 cruces en el mismo tiempo del año anterior. En su mayoría se trata de mexicanos que no requieren visado para viajar a Canadá y cruzan luego hacia el sur, dijo el medio.

El sector Swanton, que cubre más de 62.000 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, tiene menos personal que los sectores a lo largo de la frontera sur del país y está bajo presión por el aumento de los cruces fronterizos.

De hecho, el agente jefe de la patrulla de control fronterizo de esta zona, Robert García, confirmó mediante su cuenta de Twitter que cada vez se pone más complicada la situación con personas que llegan buscando asilo político.

FEB 2023 @CBP encounter data shows a persistent upward trend in Swanton Sector—despite avg. temps below freezing & greater snowfall than JAN. Dauntless in the face of all obstacles, our #BorderPatrol Agents stand against the breach of our 295-mi. of border. They have my thanks. pic.twitter.com/Hwtd3eUSLl

— Chief Patrol Agent Robert Garcia (@USBPChiefSWB) March 21, 2023