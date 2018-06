En consecuencia, los 2 choques que abrirán la jornada solo se podrán observar por Directv, es decir: Egipto vs. Uruguay, a partir de las 7:00 a.m., y Marruecos vs, Irán, a las 10:00 a.m.

Ambos compromisos irán a través del canal 610 del cableoperador en cuestión.

Es así como quienes no tienen acceso a la señal cerrada de Directv se perderán los estrenos mundialistas de las figuras uruguayas Luis Suárez y Édinson Cavani.

Egipto y Uruguay cerrarán la primera fecha del cuadrangular A, el cual se abrió con la goleada 5-0 de Rusia a Arabia Saudita, en tanto que Marruecos e Irán abrirán la programación del grupo B.