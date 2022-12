Luego de casi dos semanas de competición en las que se han dado sorpresas como las derrotas de las selecciones de Alemania y Argentina en sus respectivos primeros compromisos, llegó la hora para que por fin un campeonato mundial en la rama masculina tenga el arbitraje de una terna enteramente femenina.

(Vea también: Queiroz, eliminado; Irán no le hizo guerra a EE. UU. y quedó liquidado; tabla del grupo B)

Con las innovaciones tecnológicas aplicadas por el VAR, como el de la aplicación del fuera de lugar semiautomático, las juezas tendrán la oportunidad de entrar en la historia impartiendo justicia por primera vez en el Mundial.

Stephanie Frappart (Francia), Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz (México) conforman el cuerpo arbitral que debutará y marcará un hito en las citas orbitales. Las colegiadas fueron nombradas para dirigir el partido del Grupo E entre Costa Rica y Alemania el jueves, anunció la Fifa el martes a través de su cuenta de Twitter.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.

Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.

History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022