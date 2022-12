Neymar conmovió al mundo del fútbol luego de la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022, en un resultado que consideró como el que más le ha dolido en su carrera. Además, se atrevió a decir que está muy afectado por lo que le pasó a él y a su selección.

“Estoy destruido psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente”, escribió en su cuenta en Instagram.

El ’10’, de 30 años, destacó la lucha de sus compañeros de equipo en la eliminación en cuartos de final ante Croacia, que los venció en penales (4-2) el pasado viernes luego de haber empatado 1-1 en la prórroga.

Precisamente, varios días después de la derrota, Neymar sigue ahondando más en la herida y este domingo 11 de diciembre, a su llegada a Brasil, publicó varias conversaciones de chats privados con sus compañeros de equipo, para mostrarles a los aficionados lo afectados que están por la eliminación del torneo orbital.

Neymar: chats con compañeros de equipo por eliminación de Brasil

El primer chat que compartió fue el que tuvo con Marquinhos, uno de los capitanes de Brasil, con quien cruzó mensajes de aliento y la manera en que se sentían por el doloroso resultado. “Vamos que vamos, tenemos que darle tiempo al tiempo, vas a ver que la vida nos tiene algo reservado”, le dijo el defensor al atacante.

El segundo fue con Thiago Silva, uno de los jugadores más representativos de Brasil. El defensor del Chelsea se mostró destrozado por la eliminación de Qatar 2022: “No consigo creer, a toda hora que lo vuelvo a ver me dan ganas de llorar. No estoy aguantando”.

Finalmente, el último chat que publicó fue con Rodrygo Goes, el jugador que erró el penal definitivo para que Brasil quedara eliminado. El joven atacante del Real Madrid le pidió perdón a Neymar por dejarlo afuera del Mundial. “Ídolo, gracias por todo de corazón. Discúlpeme por cualquier cosa y por dañar su sueño también del Mundial. Espero siga con nosotros para conquistar más cosas juntos”.