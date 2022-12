El atacante del París Saint Germain no pudo ocultar el sentimiento que le produjo quedar por fuera de la Copa del Mundo en la fase de cuartos de final, luego de que ‘La Canarhina’ cayera en los penales ante la actual subcampeona Croacia.

(Vea también: “A Maluma le gustó”: burlas por eliminación de Brasil ante Croacia apuntan contra Neymar)

En su tercer intento, quizás el último, el jugador de 30 años se fue nuevamente con las manos vacías, pese a que su equipo era uno de los favoritos a quedarse con el título.

La frustración por no poder alcanzar su máximo sueño quedó captada en cámaras, e incluso la transmisión mostró el momento en el que tuvo que ser consolado por varios de sus compañeros.

El llanto fue incontrolable y sus gestos de desilusión fueron evidentes, pues no sirvió de nada el gol que anotó en el tiempo extra, con el cual creció la ilusión brasileña.

Lee También

En la tanda de penales era el último jugador de Brasil en cobrar, pero los fallos de Rodrygo y Marquinhos le impidieron cobrar, pues la serie se definió en el cuarto lanzamiento de los brasileños.

Dani Alves is there for Neymar 💛 pic.twitter.com/T5zBTrmqRi

— GOAL (@goal) December 9, 2022