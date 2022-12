Brasil y Croacia empataron 1-1 con golazos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, en medio de un partido intenso que al final definió el paso a semifinal desde el punto penal.

Los croatas obtuvieron por segunda vez consecutiva un cupo entre los mejores cuatro equipos de la cita más importante del fútbol internacional, en detrimento de los suramericanos.

La intensidad que hubo durante el partido, con dos equipos que sacaron a relucir su casta, terminó con bromas por parte de los usuarios en redes sociales en contra de Brasil.

Las burlas en Twitter exaltaron lo reñido del encuentro entre ambos equipos y, en algunos casos, lo inesperado del gol del empate para Croacia a pocos minutos de finalizar el encuentro.

Eso sí, con la clasificación para los europeos y la eliminación de Brasil, algunos destacaron al arquero croata (antes fue figura contra Japón), al tiempo que apuntaron contra Neymar.

Los más críticos del jugador del PSG aprovecharon para reprocharle este duro momento, después de que el seleccionado suramericano parecía uno de los favoritos al título.

Estos son algunos de los memes que surgieron en medio de la eliminación del equipo dirigido por Tite, que tuvo al ’10’ brasileño como uno de los focos de los señalamientos.

