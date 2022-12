La eliminación por penales de la selección brasilera a manos de Croacia fue una de las sorpresas que dejaron los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Pese a que se perfilaba como una de las candidatas al título, la ‘Canarinha’, como en Rusia 2018, se quedó en la misma instancia.

La derrota representó un duro golpe para los brasileños, pero sobre todo para su máxima figura, Neymar JR, quien terminó envuelto en llanto y tuvo que ser consolado por sus compañeros.

El ‘10’, que según medios deportivos no viajó con los demás jugadores del plantel y aún continúa en Doha, rompió su silencio este sábado y sorprendió a sus seguidores de redes sociales con el sentimiento que tiene al sufrir, según él, la derrota más dolorosa de su carrera.

Por medio de su cuenta de Instagram, y acompañando sus palabras con dos imágenes que dejaron en evidencia su frustración por no conseguir avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo, el astro brasileño dejó un extenso mensaje.

“Estoy destruido psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente”, escribió inicialmente el jugador.