Marruecos hizo historia y se metió por primera vez en su historia en las semifinales de una Copa del Mundo, convirtiéndose a su vez en el primer equipo africano en llegar a dicha instancia de la competición, luego de imponerse este sábado 1-0 ante Portugal.

El gol de Youssef En-Nesyri al minuto 42 les permitió a los marroquíes convertirse también en el primer país árabe en alcanzar la penúltima ronda de un Mundial.

La emoción de loa africanos fue evidente y muchos lucieron incrédulo por haber eliminado al equipo de Cristiano Ronaldo, que sobre el papel era mejor que ellos.

La alegría fue tal, que el mediocampista Sofiane Boufal pidió que llevaran a su mamá al terreno de juego para poder celebrar a su lado y compartir junto a ella uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

El futbolista, que milita en el Angers de la Ligue 1 de Francia, fue captado por las imágenes de la transmisión mientras abrazaba fuertemente a su madre, quien mostró el orgullo de poder ver a su hijo siendo participe de una hazaña que muchos pensaban imposible.

Sofiane Boufal celebrating with his mom 🥺 pic.twitter.com/6A7L15UQEd

Cogidos de las manos, y como dos niños pequeños, ambos saltaron, bailaron y rieron sobre el césped del Estadio Al Thumama, regalándole al mundo una de las imágenes más emotivas de la Copa del Mundo.

Video of Sofiane Boufal dancing with his mum on pitch ❤️

After Morocco 🇲🇦 sealed historic semi-final spot at #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/52O1M8Y9mz

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 10, 2022