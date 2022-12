Este domingo se disputó en el Estadio de Lusail la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El enfrentamiento entre Argentina y Francia resultó con el equipo albiceleste como campeón después de una larga contienda que se terminó definiendo en la tanda de cobros desde el punto penal.

(Le puede interesar: Festejo por partida doble en Argentina: decretan día festivo para recibir a los campeones)

El rapero Drake, quien es conocido dentro del mundo de los deportes como un ‘amuleto de mala suerte’, decidió compartir con sus seguidores en redes sociales que habría apostado 1 millón de dólares por el equipo suramericano y que su ganancia sería aproximadamente de 2,75 millones de dólares.

Drake lost his $1M #FIFAWorldCup bet due to Kylian Mbappé’s last-minute goal before the penalty shootout. pic.twitter.com/MyAlzz561d

— Pop Crave (@PopCrave) December 18, 2022