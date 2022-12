Ni en las cuentas del más optimista de los aficionados de Marruecos estaba que el equipo africano fuera capaz de dar el gran golpe en la Copa del Mundo 2022 y meterse entre los cuatro mejores de la competición, a expensas del fracaso de grandes favoritos como los combinados de España y Portugal.

El éxito de los marroquíes se ha encargado de tumbar cuanta ‘polla’ ha encontrado por delante. Aunque en el mundo de las apuestas deportivas no falta el ‘aventurero’ que arriesgó su dinero con un imposible y, gracias a suerte, hoy celebra junto al equipo de los estelares Achraf Hakimi y Hakim Ziyech.

Como el caso que dio a conocer la firma PropSwap, que mostró en las últimas el tiquete del fanático que apostó un total 90.818,19 dólares por la representación árabe, en la llave ante los ibéricos y, a cambio, recibió 1.089.818 dólares de incentivo, pues las probabilidades en ese día estaban 1.110 a 1.

MOROCCO HAS ELIMINATED SPAIN FROM THE WORLD CUP AND THIS BETTOR HAS WON A MILLION DOLLARS 😱

(via @propswap/@fdsportsbook) pic.twitter.com/05Fo98Zjpw

— br_betting (@br_betting) December 6, 2022