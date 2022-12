Se necesita ser un verdadero Nostradamus del fútbol para haber acertado lo que finalmente aconteció en el estadio Lusail de Catar: que el volante Lionel Messi ganaría la Copa del Mundo de la FIFA con Argentina por primera vez, cuando antes tuvo al frente el certamen disputado en Rusia, en 2018.

Pero hubo alguien quien sí lo logró. Un hincha de la ‘albiceleste’ y confiado en sus capacidades proféticas, se animó un 20 de marzo de 2015 a escribir en su Twitter que el 18 de diciembre de 2022, en suelo catarí, se coronaría con el título más importante que puede lograr un futbolista.

Se tenía tanta fe el ‘pibe’ que pidió que le recordaran este trino dentro de siete años, como si las probabilidades de que ocurriera fueran infalibles. En ese lapso, Messi perdió dos finales de Copa América (2015 y 2016), se retiró de la selección, volvió y fracasó en Rusia y fue suspendido en 2019.

“18 de diciembre de 2022. Leo Messi, de 34 años, ganará la Copa del Mundo y se convertirá en el mejor jugador de todos los tiempos. Vuelva a consultarme dentro de 7 años”, escribió el chico en inglés, solo errándole en la edad del jugador, un detalle si se quiere menor en este ‘post’.

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.

— José Miguel Polanco (@josepolanco10) March 20, 2015