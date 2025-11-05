La Lotería del Valle jugó este miércoles 5 de noviembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada miércoles trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultado de la Lotería del Valle 5 de noviembre

El número ganador y premio mayor de 9.000 millones de pesos de la Lotería del Valle fue el 2832 de la serie 308.

¿Qué números cayeron en la Lotería del Valle?

Además de ese premio mayor, la lotería valluna entregó los siguientes premios secos: uno de 500 millones de pesos, dos de 100 millones, tres de 60 millones y uno de 40 millones.

Súper seco de 500 millones de pesos: 2466 de la serie 279.

Súper seco de 100 millones de pesos: 9235 de la serie 104.

Súper seco de 100 millones de pesos: 1764 de la serie 251.

¿Qué día se juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a partir de las 10:30 p. m. y es transmitida en directo por Telepacifico. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Valle?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

