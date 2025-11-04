La Lotería de Cundinamarca jugó este lunes 4 de noviembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada lunes trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca 4 de noviembre

El número ganador y premio mayor de 6.000 millones de pesos de la Lotería de Cundinamarca fue el de la serie .

¿Qué día se juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a partir de las 10:25 p. m. y es transmitida en directo por el Canal Uno. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

Cuáles son los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además de ese premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios secos: uno de 300 millones de pesos, uno de 100 millones, cinco de 20 millones, quince de 10 millones y treinta y dos de 6 millones de pesos.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Cundinamarca?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

