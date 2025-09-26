La Lotería de Santander jugó este viernes 26 de septiembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada viernes trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultados de la Lotería de Santander del 26 de septiembre

El número ganador y premio mayor de 6.000 millones de pesos de la Lotería de Santander fue el de la serie .

¿Qué números cayeron en la Lotería de Santander?

Además de ese premio mayor, la lotería santandereana entregó los siguientes premios secos: cuatro de 100 millones de pesos, cinco de 50 millones de pesos, cinco de 20 millones de pesos, cinco de 10 millones de pesos y cinco de 5 millones de pesos.

Súper seco de 1.000 millones de pesos Lotería de Santander: de la serie.

¿Qué día se juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a partir de las 11:00 p. m. y es transmitida en directo por canal TRO. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Santander?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

