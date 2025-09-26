La Lotería de Medellín jugó este viernes 26 de septiembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada viernes trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultados de la Lotería de Medellín del 26 de septiembre

El número ganador y premio mayor de 16.000 millones de pesos de la Lotería de Medellín fue el de la serie .

¿Qué números cayeron en la Lotería de Medellín?

Además de ese premio mayor, esta lotería entregó los siguientes premios secos: un súper seco de 700 millones de pesos y varios secos de 300 millones de pesos, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, 20 millones de pesos y 10 millones de pesos.

Así se repartieron los diferentes premios secos en el sorteo de este viernes 4 de septiembre:

Seco de 1.000 millones de pesos: de la serie.

Seco de 1.000 millones de pesos: de la serie.

Seco de 700 millones de pesos: de la serie.

Seco de 700 millones de pesos: de la serie.

Seco de 500 millones de pesos: de la serie.

Seco de 500 millones de pesos: de la serie.

Súper secos de 100 millones de pesos

de la serie.

de la serie.

de la serie.

de la serie.

de la serie.

de la serie.

(Para conocer los 10 súper secos de 20 millones de pesos y los 25 súper secos de 10 millones de pesos, haga clic en el video de arriba)

¿Qué día se juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a partir de las 11:00 p. m., igual que la de Santander, y es transmitida en directo por Teleantioquia. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Medellín?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

