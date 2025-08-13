La Lotería del Meta jugó este miércoles 13 de agosto y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada miércoles trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultado Lotería del Meta 13 de agosto

El número ganador y premio mayor de 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta fue el de la serie .

¿Qué día se juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta se juega todos los miércoles a partir de las 10:30 p. m. y es transmitida en directo por Canal Trece. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

Cuáles son los premios secos de la Lotería del Meta

Además de ese premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios secos: uno de 300 millones de pesos, uno de 100 millones de pesos, dos de 80 millones de pesos, cinco de 30 millones de pesos, siete de 10 millones de pesos y veintiséis de 6 millones de pesos.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Meta?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busca tu número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

