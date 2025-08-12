La Lotería de Cundinamarca continúa su recorrido por distintas regiones de Colombia con el objetivo de difundir su plan de mercadeo para el segundo semestre del año y reafirmando su compromiso con su loteros en todo el país.

Como ya lo ha hecho en diferentes partes del país, como Valledupar, Medellín, Cali y muchas más, la entidad ofreció una jornada amena a sus vendedores en el municipio de Barbosa, Santander, en donde les ofreció un desayuno y un rato de risas.

“No me cansaré de reiterarles que ustedes son el pilar fundamental de nuestra empresa, que gracias a ustedes los colombianos menos favorecidos pueden tener acceso a la salud de forma digna. Es por esto que se merecen nuestro reconocimiento y los incentivos que traemos para que los disfruten junto a sus familias”, indicó durante la visita a los loteros en Barbosa la gerente de la Lotería de Cundinamarca, Maribel Córdoba Guerrero.

Cabe resaltar que el plan de incentivos para los distribuidores, loteros y asesores en los puntos de venta de la Lotería de Cundinamarca sigue activo hasta el 31 de diciembre de 2025 y continúa con premios en efectivo.

La Lotería de Cundinamarca, o mejor conocida como ‘La Cundi’ seguirá recorriendo el país con el propósito de reafirmar su compromiso con la fuerza de ventas y con sus clientes.

Un porcentaje de la venta de lotería se va para salud en Colombia

Y es que cabe recordar que con cada billete de la Lotería de Cundinamarca que se compra, además de participar por más de 18.000 millones de pesos en premios, se aporta a mejorar el sistema de salud de los colombianos y cundinamarqueses.

Específicamente 12 % sobre los ingresos brutos, menos la suma de los premios pagados es lo que modificó como aporte de impuestos mediante el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

