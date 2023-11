‘Yo me llamo’ ha finalizado con su etapa de batallas cara a cara, en donde dos participantes se enfrentaron y se sometieron a la votación de los jurados invitados al programa. A pesar de que los imitadores que llegaron a este punto de la competencia se caracterizaron por tener un buen nivel, parece que Pipe Bueno no estuvo para nada de acuerdo con la decisión tomada con ‘Miguel Bosé’ y no se quedó callado.

Por más de que se intente, es imposible que todos los espectadores estén del todo contentos con las decisiones que se toman dentro del programa, sobre todo cuando son los tres jurados los encargados. Sin embargo, en esta oportunidad, fue Pipe Bueno quien no quedó feliz con el resultado de una de las batallas.

Yo me llamo Miguel Bosé se subió al escenario para enfrentarse a ‘Ángela Aguilar’. ‘Bosé’ cantó ‘Morena mía’ y parece que con eso fue suficiente para conquistar a los jurados invitados, quienes lo escogieron como el ganador de la ronda.

Sin embargo, no fue suficiente para convencer a Pipe Bueno, quien se mostró inconforme por la decisión. El cantante colombiano aseguró que no lo merecía por los errores que cometió durante la presentación.

Según lo que afirmó durante el episodio del 28 de noviembre, ‘Bosé’ se estaba presentando de la misma manera y no estaba innovando como se debía a esta altura de la competencia:

“Donde vuelva a cantar esa canción así, tiene un problema conmigo porque siempre la canta igual, hace trampa con el respiro. Me quedé pensando y me faltó el gallo del final, que no lo sentí”.

Finalmente, fue ‘Bosé’ quien ganó contra ‘Ángela Aguilar’, pero no logró superar el personaje de ‘Gilberto Santa Rosa’, quien fue el gran ganador de la noche y logró llevarse 100 millones de pesos a su casa.

A pesar de los comentarios de Pipe Bueno, parece que Yo me llamo Miguel Bosé contaba con un gran apoyo en redes sociales, pues lamentaron que el personaje no se llevara el anhelado premio.

