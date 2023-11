La revista Forbes ha designado a Bad Bunny como el “Rey del Pop” en su reciente edición, una distinción que es conocida por excelencia por pertenecer a Michael Jackson. Esta decisión ha desatado una oleada de reacciones en las redes sociales, donde los internautas han expresado su descontento sobre la comparación entre el ‘Conejo malo’ y el icónico intérprete de ‘Thriller’.

El nombramiento del cantante de reguetón como el “Rey del Pop” fue en la lista anual de Forbes ‘30 Under 30’. Allí, la revista lo ha posicionado como una figura destacada entre las personalidades menores de 30 años.

Según la revista, el artista puertorriqueño de 29 años “ha sido el artista más reproducido en Spotify, con 35.900 millones de reproducciones. Su canal de YouTube ha atraído más de 32.000 millones de visitas, más que las de Justin Bieber, Ed Sheeran y, sí, Taylor Swift. Ha ganado tres premios Grammy y 11 premios Grammy Latinos. En abril, hizo historia como el primer artista latino en encabezar el festival de música de Coachella”.

Bad Bunny (@sanbenito) is the archetype of a modern pop idol—a truly global artist who harnesses the vast reach of streaming services and social media to deliver what was once regional music to billions of listeners. https://t.co/x9ja5TTltT#ForbesUnder30 pic.twitter.com/afH8eCp757

