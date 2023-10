La actriz barranquillera, Sofía Vergara, también le respondió a Bad Bunny por la mención que le hizo en su más reciente álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera publicó un pedacito de la canción ‘Mónaco’ del puertorriqueño, donde dice: “Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona”.

La actriz decidió corresponder a este elogio y acompañó la publicación con un mensaje que decía: “Más lindo eres tú, Bad Bunny”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar; algunos celebraron la respuesta de la actriz de Hollywood y otros la rechazaron por las críticas que él le ha hecho a algunos colombianos.

Recordemos que, además de Sofía Vergara, Shakira, Karol G y hasta J Balvin también fueron mencionados por el puertorriqueño en algunas canciones de su nuevo álbum. Sin embargo, no hubo menciones tan amables como la de Vergara.

Sobre J Balvin dijo: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, y el artista reaccionó diciendo que se sentía extrañado.

J Balvin responds to Bad Bunny’s verse about him on his new album that says, “You guys have seen me with the same people while you all are friends with the whole world like Balvin”:

“I don’t understand what was going through his head but well, the guy I know is a good person.” pic.twitter.com/aR5YC1i0Tg

— Pop Crave (@PopCrave) October 13, 2023