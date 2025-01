La presentadora Laura Acuña hace parte de las novedades que trae ‘Yo me llamo’ en su edición de 2025 y ella no ha dudado en reafirmar lo emocionada que está por hacer parte de este proyecto por primera vez.

En recientes declaraciones habló sobre la relación que tiene con la ‘diva de Colombia’, Amparo Grisales, puesto que es de conocimiento público lo exigente que es la actriz con el equipo de trabajo del ‘reality’.

Acuña habló con el creador de contenido Carlos Ochoa en Instagram y reveló cómo ha sido el proceso de trabajar con ella.

“Amparo sabe y tiene clarísimo que yo soy la fan número uno de ella, o sea, yo me veo ese programa y la veo a ella, la defiendo, me encanta, me parece profesional, me parece auténtica, entonces creo que estoy trabajando también en este proyecto, cumpliendo uno de mis sueños que es estar al lado de ella”, señaló la presentadora bumanguesa.