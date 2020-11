“Esto es una cirugía donde… es compleja, es muy compleja”, fue lo primero que expresó la exprotagonista de novela, que hace poco estrenó un negocio que podría dejarle buenas ganancias, cuando un seguidor le preguntó: ¿Qué te hicieron en la cara?”.

Luego, la joven añadió que la operación era “para cambiar algunos rasgos faciales”; explicó que todavía está inflamada; y, por las primeras imágenes que exhibió, parece como si se hubiera perfilado el rostro.

“No se sorprendan si ven un lado más inflamado que otro; si me ven un tanto extraña. Solamente es que la cirugía es muy complicada, pero pasados los días todo se pondrá en su lugar”, aclaró Yina Calderón , que se autodenominó como “la mamá del dolor”.

“[Esta cirugía] es muy dolorosa, pero, bueno, ahí vamos”, puntualizó la exparticipante de ‘Protagonistas’ sobre su cirugía en la cara.

En sus historias de Instagram, la joven también se refirió a su otra reciente operación, en la que se quitó los implantes de la cola, pues hará parte de un ‘reality’.

Ella indicó que “las nalgas van muy bien”, luego del problema que tuvo porque se le soltaron algunos puntos.

No obstante, Yina Calderón también reconoció que su salud no está del todo bien, como se puede escuchar en el video que aparece a continuación y que contiene las historias en las que la exprotagonista habló de sus cirugías en la cara y la cola:

“Mi estado de salud no está tan bien; lo que pasa es que yo no ando como llorando por aquí [en redes sociales]… pero no estoy bien”, dijo.